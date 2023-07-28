В России вдвое подорожал один продукт из-за неурожая в Китае

Поступающий в Россию с прошлой недели имбирь вдвое дороже предыдущих поставок. Об этом пишет Shopper's со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас килограмм имбиря оптом можно приобрести за 450-500 рублей, тогда как еще два месяца назад — за 200-250 рублей, рассказали изданию в одной из оптовых компаний. В еще одной такой организации сообщили, что 1 кг имбиря сейчас оптом можно купить за 650 рублей. Это означает, что в магазинах килограмм овоща можно будет купить за 900 рублей. В торговых сетях рассказали, что в январе имбирь продавался по цене около 400-420 руб./кг, а уже в июне — 680-700 руб./кг.

Повышение оптовых цен на овощ связано с неурожаем в Китае невысоким качеством продукции у зарубежных поставщиков, в том числе Перу и Бразилии. Китай является основным поставщиком овоща в Россию. В этом году азиатская страна из-за неужая и повышения внутреннего спроса сократила объем экспорта. В Бразилии и Перу овощ в этом оказался более низкого качества, из-за чего его пришлось дополнительно перебирать.

Также, по словам ретейлеров, на цену влияет фактор сезонности — как правило, зимой имбирь дешевле, а также рост курса доллара, который используется для оплаты импорта.

Имбирь как добавка к чаю или еде способствует снижению аппетита благодаря гингеролу – веществу, которое содержится в корневище имбиря в форме эфирного масла, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина. Гингерол помогает снизить показатели лептина (гормон жировой ткани), что сказывается на снижении аппетита, уточнила она.

Ранее ученые доказали пользу имбиря для иммунной системы.