В Госдуме решили увеличить срок лишения свободы за мелкое взяточничество

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает до трех лет лишения свободы за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп. Об этом глава комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале. Речь идет о взятках на сумму до 10 тыс. рублей.

Подобные нарушения, помимо тюремного срока, предполагают ограничение свободы до четырех лет. У злоумышленников будут конфисковать имущество, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим, уточнил парламентарий.

«Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса. Отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками», — написал Пискарев.

Он уточнил, что число подобных преступлений растет с 2016 года. Так, доля мелких взяток два года назад заняла пятую часть всех коррупционных преступлений.

По действующей редакции Уголовного кодекса, за мелкое взяточничество положен штраф до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до одного года.

Ранее экс-глава Минцифры не признал себя виновным в получении взятки.