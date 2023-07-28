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Арабские монархии высказались за возобновление зерновой сделки с учетом интересов России

ССАГПЗ: страны Персидского залива поддержали идею возобновления зерновой сделки

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Страны Персидского залива поддержали идею возобновления зерновой сделки в полном объеме с учетом интересов России, заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви, передает ТАСС.

«Члены ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, а также подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и с Украины по Черному морю, что необходимо для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран», — заявил аль-Будайви на встрече с украинским послом Анатолием Петренко.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка заявил, что именно РФ вносит существенный вклад в продовольственную безопасность в мире.

Российский лидер заверил гостей саммита, что РФ будет и дальше, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы.

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».

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