Минпромторг обновил перечень параллельного импорта

В Минпромторге утвердили новый перечень товаров параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

По его словам, потребности в параллельном импорте постоянно меняются, и новый документ может появиться уже через два-три месяца. В Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта и в Россию ввозится только оригинальный товар.

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