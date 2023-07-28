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Минпромторг обновил перечень параллельного импорта

В Минпромторге утвердили новый перечень параллельного импорта

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Минпромторге утвердили новый перечень товаров параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

По его словам, потребности в параллельном импорте постоянно меняются, и новый документ может появиться уже через два-три месяца. В Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта и в Россию ввозится только оригинальный товар.

Ранее в ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) предупредили, что в случае запрета на экспорт в Россию легковых автомобилей «вторичка» может подорожать.

18 июня газета «Иомиури» сообщила, что японское правительство в качестве дополнительных санкций против России планирует усилить экспортный контроль за легковыми автомобилями, запретив поставки в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 литра.

Ранее стали известны главные страхи крупного и среднего бизнеса.

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