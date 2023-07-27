Европейский центральный банк поднял ставку до исторического максимума

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение на заседании поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет управляющих принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — сообщил регулятор.

Согласно решению ЕЦБ, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредиту и депозитной программе вырастут до 4,25%, 4,5% и 3,75% со 2 августа. Как отмечает РИА Новости, регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку, повторив ее исторический максимум.

У сообщении регулятора отмечается, что в связи с этим инфляция в зоне евро начала замедляться, но все же продолжительное время останется достаточно высокой. Этот показатель намерены вернуть к среднесрочному уровню — в 2% в год.

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