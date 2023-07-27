Власти России ожидают приток трудовых мигрантов

Число трудовых мигрантов в России к 2030 году достигнет 3,5 млн человек — на 400 тыс. больше, чем в 2022 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на комментарий представителя Минтруда РФ.

Он привел данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда.

Согласно этому прогнозу, доля мигрантов в российских компаниях через семь лет увеличится до 4,7% с 4,2% в прошлом году.

Общий объем рабочей силы в стране должен достигнуть 74,4 млн человек по сравнению с 72 млн в 2022 году.

В Минтруде назвали отрасли, которые больше всего нуждаются в иностранной рабочей силе. Это ретейл, перевозки, сервис и строительство. При этом в торговле, транспортировке и сфере услуг требуются в основном линейные кадры, которые выполняют базовые функции — грузчики, уборщики, упаковщики, курьеры.

Эксперты, опрошенные газетой, назвали ожидания Минтруда завышенными.

»...для их реализации придется привлекать жителей Индии, Ирана и Индонезии, ведь конкуренция за сотрудников из Средней Азии повышается и они получают более выгодные предложения за рубежом», — следует из статьи.

За первый квартал этого года (последние доступные данные) с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, следует из статистики ФСБ. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось о падении вдвое зарплат для россиян в Казахстане.