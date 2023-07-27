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Компания Wintershall Dea проводит полное отделение от российских предприятий

Компания Wintershall Dea проводит юридическое отделение за рубежом от предприятий в России

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Christophe Gateau/Global Look Press

Глава одной из крупнейшей нефтегазовых компаний Европы из Германии Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что при выводе своих активов из России также проводит юридическое отделение бизнеса от российских предприятий за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая трудности с выходом из России, мы также осуществляем полное юридическое отделение нашего бизнеса за пределами России от долей в предприятиях, которые у нас все еще есть в России. Это происходит, конечно, одновременно с текущим выполнением полного выхода», — сказал Мерен.

Он также отметил, что компания закрывает свой офис в Санкт-Петербурге и вывозит сотрудников из России.

26 апреля сообщалось, что одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы немецкая Wintershall Dea, инвестировавшая в «Северный поток — 2», вывозит персонал из РФ и ищет варианты продажи своих активов.

Как отметил глава компании Марио Мерен, в Wintershall Dea больше не видят перспектив в энергетическом сотрудничестве с Россией в обозримом будущем. Он добавил, что сейчас в офисе компании остаются менее 50 человек, что в половину меньше, чем в начале 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой.

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