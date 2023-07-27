Россия и Конго намерены подписать документ по строительству нефтепродуктопровода

Россия и Республика Конго в рамках саммита Россия — Африка намерены подписать меморандум о совместном строительстве нефтепродуктопровода. Об этом сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Меморандум по нему планируется к подписанию, но пока сложно сказать, когда начнется его фактическое строительство», — ответил глава ведомства на вопрос о перспективах согласовать документы по строительству нефтепродуктопровода в Конго с участием России.

По его словам, министерство ждет конструктивного диалога на саммите, так как в различной степени проработки сейчас находится более 30 перспективных проектов ТЭК с российским участием по нефтегазу и электроэнергетике в 16 африканских странах.

Шульгинов обратил внимание, что у российских компаний уже есть положительный опыт строительства и реконструкции трубопроводов в Алжире, компетенции в этой сфере собираются применить и в других африканских странах.

27 июля глава Минэнерго РФ заявил о готовности российских компаний поставлять необходимое электроэнергетическое оборудование в страны Африки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой.