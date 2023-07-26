В США повысили ключевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт американского регулятора.

В сообщении говорится, что комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), стремится в долгосрочной перспективе достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%.

«В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем.

Решение по ставке было принято единогласно всеми членами комитета. Итоги следующего заседания будут опубликованы 20 сентября 2023 года, они будут сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.

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