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В США повысили ключевую процентную ставку

В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%

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Shutterstock

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт американского регулятора.

В сообщении говорится, что комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), стремится в долгосрочной перспективе достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%.

«В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем.

Решение по ставке было принято единогласно всеми членами комитета. Итоги следующего заседания будут опубликованы 20 сентября 2023 года, они будут сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.

Ранее старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев сообщил, что в случае глобального кризиса курс доллара может устремиться к отметке в 120 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как при инвестициях учитывать прогноз по ключевой ставке ЦБ.

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