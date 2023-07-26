В Минэнерго заявили, что в РФ рост розничных цен на топливо будет близок к инфляции

В Министерстве энергетики РФ заявили, что рост розничных цен на топливо в стране будет близок к инфляции к концу года, но в период сезона повышенного спроса может опережать темпы инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

«С весны до осени, в период сезона повышенного спроса на топливо, общая динамика изменения розничных цен может опережать темпы инфляции. При этом ожидается, что к концу года изменения роста цен на АЗС будут близки уровню инфляции», — проинформировали в Минэнерго.

Как отметили в министерстве, власти РФ проводят последовательную политику недопущения необоснованного роста цен на моторное топливо и предпринимают меры для уменьшения влияния мировых цен и внешних факторов на внутренний рынок.

До этого российский президент Владимир Путин во время совещании по экономическим вопросам заявил, что сейчас в стране умеренная инфляция, но есть признаки ее ускорения.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.