В заявлении Совета НАТО — Украина не нашлось места поддержке экспорта зерна

Итоговое заявление Совета НАТО — Украина не содержит предложений по поддержке экспорта зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

«Страны НАТО поддерживают усилия Турции и других государств — членов альянса, включая Болгарию и Румынию, по оживлению зерновой сделки, а также действия ЕС и ООН по обеспечению продолжения экспорта зерна с Украины по суше и морю», — указано в тексте.

Кроме этих слов и упоминании об «осуждении действий России» в итоговом документе нет конкретных предложений по поддержке экспорта зерна с Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении разведки в Черном море на фоне прекращения действия зерновой сделки.

Заседание Совета НАТО — Украина вызывает интерес у российской стороны — об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, который также пообещал внимательно следить за итогами этого заседания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.