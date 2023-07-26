В правительстве заявили, что магазины Maag не собираются уходить из России

В Минпромторге РФ сообщили ТАСС, что сеть магазинов одежды Maag не планирует уходить с российского рынка или закрывать магазины, первые месяцы работы торговых объектов показывают положительную динамику продаж.

«В настоящее время открыто и успешно работает 242 новых магазина и, по информации от компании «Новая мода» (управляет магазинами Maag), не планируются к закрытию», — сообщили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что, по информации от компании, первые месяцы продаж соответствуют ожиданиями и показывают положительную динамику. Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет, добавили в компании.

Первый магазин Maag открылся в России 26 апреля в Москве на Неглинной, 10.

Магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet открылись в России в бывших точках Zara, Pull & Bear, Stradivarius и Bershka в мае этого года. Испанская Inditex, которая раньше владела этими площадями, приостановила работу в России в марте прошлого года, а в начале 2023-го решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России.

Ранее дубайская компания Fashion And More Management DMCC, владелец магазинов одежды Maag, Dub, Vilet и Ecru, прекратила открытие новых магазинов в России.