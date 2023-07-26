Путин обсудил с главой Нового банка развития БРИКС финансовую сферу

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС не дружат против кого-то, в том числе в финансовых вопросах, сообщает РИА Новости.

На встрече с главой Нового банка развития БРИКС, экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, Путин отметил, что задача объединения и самой финансовой структуры — работа в интересах друг друга. Кроме того, российский президент назвал положительной тенденцией расширение торговли между странами БРИКС в национальных валютах.

«Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, есть некоторые идеи… Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы», — заявил Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о бессмысленности участия Макрона в саммите БРИКС.

Дипломат напомнила, что БРИКС создавался для повышения роли развивающихся государств в многополярном мире, а Франция вряд ли может что-то предложить объединению.

Ранее сообщалось, что власти ЮАР ищут пути, которые позволят президенту России Владимиру Путину лично принять участие в саммите БРИКС.