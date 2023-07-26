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Поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%

Таможня КНР: экспорт легковых авто из Китая в Россию вырос на 543%

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Haval

Экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию за первую половину 2023 года вырос на 543%, составив $4,6 млрд, что является показателем, в 6,4 раза превышающим данные за тот же период 2022 года. Об этом свидетельствуют данные статистики Главного таможенного управления КНР, передает РБК.

Отмечается, что в июне Китай поставил России автомобилей на $1,03 млрд.

При этом, по информации таможенной службы, за период с января по июнь КНР экспортировала в РФ 325,8 тыс. легковых автомобилей, то есть в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские дилеры начали предлагать новые китайские кроссоверы BAIC Ruixiang X5, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с такими автомобилями размещены в классифайдах, цены начинаются от 2,2 млн рублей. Кроссовер представили в Китае в 2021 году. По габаритам он сопоставим с BMW X5 и Volkswagen Touareg. Для заказа доступны автомобили со 156-сильным турбомотором 1.5 в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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