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Западные компании испугались, что могут потерять свой бизнес в России

Bloomberg: желающие уйти из РФ западные компании столкнулись с риском потерять весь бизнес

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Евгений Биятов/РИА Новости

Западные компании, которые запланировали покинуть российский рынок, испугались, что могут потерять свой бизнес в стране на фоне решения президента РФ Владимира Путина о передаче местных активов Danone и «Балтики» под контроль государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Западные активы в России больше не в безопасности. Если Кремль «пойдет дальше», российская экономика может вернуться в 90-е, когда происходило перераспределение активов в пользу более благоприятных владельцев», — отметила внештатный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко (Фонд Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) признан в России иноагентом).

Эксперты рынка посчитали, что даже активы крупнейших компаний находятся в зоне риска, так как они тоже могут попасть под российский контроль. Речь идет о таких организациях как PepsiCo, Mars, Nestle и Reckitt Benckiser и многих других.

Аналитики посчитали, что под контроль России могут попасть и те фирмы, которые полностью были локализованы на российской территории и не зависят от поставок из-за рубежа. Поэтому, вполне вероятно, что такие действия как сокращение числа персонала и уменьшение операций могут лишь сильнее привлечь к себе внимание со стороны властей РФ.

17 июля газета «Коммерсантъ» писала, что доли в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» перешли под временный контроль Росимущества.

Ранее Путин поручил продумать замену санкционных иностранных товаров на аналогичные.

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