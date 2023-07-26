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Стоимость золота может резко вырасти в 2024 году

JPMorgan: цены на золото в мире рекордно взлетят в 2024 году на фоне рецессии в США

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

На фоне возможного наступления рецессии в США цены на золото в мире могут вырасти и достигнут рекордной отметки в 2024 году, так как Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать ключевую ставку. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков JPMorgan Chase & Co.

Золото подорожало примерно на 15% за последний год, чему поспособствовал признаки окончания цикла роста ставок в США, которые заключаются в том, что центробанки по всему миру стали возвращать золото в свои хранилища. По прогнозам аналитиков, стоимость унции золота приблизится к отметке в $2,2 тыс. уже в следующем году, что станет абсолютным рекордом.

Специалисты отметили, что стоимость золота и серебра практически не зависит от того, как будет развиваться экономика Штатов. Основным фактором ценообразования продолжат быть закупки золота центральными банками по всему миру. Однако возможное снижение ключевой ставки в США также повлияет на ситуацию, ускорив рост цен на золото.

Авторы статьи добавили, что геополитические риски привели к тому, что некоторые страны стали отказываться от американской валюты и решили перераспределить свои активы, вложившись в более надежный драгоценный металл.

19 июня РИА Новости сообщили, что стоимость золота в Японии достигла рекордных величин.

Ранее сообщалось, что цена на золото сохранится на уровне $2000 за тройскую унцию до осени.

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