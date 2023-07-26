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Объем грузоперевозок в Германии может сократиться из-за обмеления рек

Reuters: объем грузоперевозок в ФРГ может обвалиться до минимума за 33 года из-за обмеления Рейна

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Markus Schreiber/AP

Кризис внутренних грузоперевозок крупнейшей экономики Европы — Германии — может усугубиться в 2023 году до рекордного с 1990 года минимума, так как Рейн резко обмелел. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на отраслевых участников рынка.

По итогам прошлого года по водным путям Германии было перевезено в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель оказался на 6,4% ниже значений 2021 года, и стал самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. Однако в 2023-м объемы могут упасть еще ниже, так как приходится бронировать маловодные баржи из-за обмеления Рейна.

Авторы статьи отметили, что сейчас на определенных участках Рейна невозможно использовать крупнотоннажные суда. В итоге отрасль грузоперевозок может столкнуться со снижением объемов перевозки на фоне продолжающейся жаркой погоды.

21 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина ищет новые пути поставок зерна, которые сопряжены с большими трудностями. Даже основная надежда – Дунай – может подвести из-за того, что река сильно обмелела.

Ранее власти Германии захотели ускорить углубление Рейна из-за снижения объемов судоходных перевозок.

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