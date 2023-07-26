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Гендиректор «Аэропорта» о ценах на авиабилеты: «с нас берут страшные деньжищи»

Гендиректор «Аэропорта» Горбачев: авиакомпании в России бесконтрольно завышают цены на билеты

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Depositphotos

Авиакомпании в России неограниченно завышают цены на билеты, поэтому им не нужно предоставлять дополнительные субсидии, сказал в интервью НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев, комментируя предложение Минтранса России перенести погашение долга авиаперевозчикам на 2024 год, о чем писал «Коммерсант».

«Их государство спонсирует, а с нас берут страшные деньжищи. Например, вчера посмотрел, что билет до Тбилиси стоит 120 тысяч туда и обратно. Это что такое? У нас до Камчатки долететь дешевле. Это сумасшедшее дело, но это официально. «Грузинские авиалинии» берут меньше. ФАС на это не реагирует. <...> Здесь никакого контроля. Поэтому плакать и стонать им не нужно. Сейчас у нас идет летний пик, перевозка идет», — указал Горбачев.

По его мнению, российские авиакомпании могут справиться и без предоставления поддержки от государства, о чем говорят их заявления о прибыли в конце года.

В начале июля Общероссийское объединение пассажиров заявило о риске роста цен на авиабилеты в России на 30%. При этом замминистра транспорта России Игорь Чалик позже сказал, что стоимость авиабилетов в России растет в пределах инфляции.

Ранее стало известно, что Минтранс изучает введение допсбора для пассажиров на случай банкротства авиакомпании.

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