В ЕС согласовали ужесточение санкций в отношении Белоруссии

Послы ЕС согласовали ужесточение санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщается на странице председательства Испании в ЕС в Twitter.

«Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белорурссии и причастности Белоруссии к российской агрессии в отношении Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что будет расширен список подсанкционных белорусских физических и юридических лиц.

По данным источника ТАСС в Брюсселе, на белорусские удобрения санкции распространяться не будут.

«Ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии пока не включены», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что под новые санкции Европейского Союза в отношении Белоруссии могут попасть военное оборудование и авиационные запчасти. Параллельно в ЕС зашли в тупик переговоры о том, как полностью согласовать белорусские санкции с санкциями против Москвы. Причиной такой ситуации называют стремление вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС. В поддержку такого решения выступают почти все страны союза, кроме Литвы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.