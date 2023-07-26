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Цены на газ в Европе продолжили расти

Bloomberg: стоимость газа в Европе повышается уже пять дней подряд

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Markus Schreiber/AP

Цены на газ в Европе продолжают расти пять дней подряд, что является самым длинным периодом повышения с апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость газовых котировок растет из-за перебоев в цепочке поставок и установившейся в некоторых частях континента аномальной температуры. В частности, жаркая погода в южной Европе повысила спрос на кондиционеры в таких странах, как Италия, где производство электроэнергии зависит от газа.

По данным агентства, несмотря на то, что основная часть газовых европейских хранилищ уже наполнена топливом, перебои в поставках и резкий рост спроса все также влияет на котировки. По мнению экспертов рынка, трейдеры будут следить за прогнозами погоды на август, чтобы отслеживать возможное потребление газа.

Аналитики посчитали, что рост цен на газ в Европе совпадает с более высокими затратами на топливо в Азии, так как оба региона конкурируют за доступный сжиженный природный газ. Поэтому в ближайшее время возможны перебои в подаче газа на континент из-за ограниченных поставок и закрытия части газопровода Columbia Gas Transmission в США.

19 июля эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что если цены на газ в грядущий отопительный сезон будут высокими, Европе грозит дальнейшая деиндустриализация.

Ранее сообщалось, что европейцы могут остаться без газа из-за США.

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