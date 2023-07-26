Россия и Африка решили ослабить доллар

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что РФ вместе со странами Африки планирует работать над ослаблением доллара США, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что российская сторона вместе с африканскими друзьями собирается формировать глобальную недискриминационную повестку дня, а также работать над построением новых условий мирного сосуществования.

«Полагаем необходимым вести дело к ослаблению доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты», — пояснила она.

По мнению представителя российского МИД, Вашингтон использует американскую валюту как инструмент борьбы за преимущество и как «средство реализации своей агрессии».

Также Мария Захарова упрекнула НАТО в попытке дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. Она указала, что вмешательство Североатлантического альянса может надолго отодвинуть полноценное урегулирование на Южном Кавказе, что только ухудшит ситуацию в регионе.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад и Киев призывают Грузию открыть «второй фронт» против России.