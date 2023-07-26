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Ассортимент российских розовых вин повысился в 2023 году

Роскачество: ассортимент отечественных розовых вин вырос более чем на 20% в 2023 году

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Depositphotos

В России в 2023 году ассортимент отечественных розовых вин вырос более че на 20%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Роскачества.

«С января по июнь 2023 года российские винодельни представили на рынок 469 наименований тихих и игристых вин розового цвета (в 2021 году их было чуть более 300, в 2022 — 379», — отметили в организации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что тенденция к расширению ассортимента и объемов производства розовых вин в России наблюдается уже несколько лет. Если несколько лет назад ведущую роль играли зарубежные напитки, то сейчас дисбаланс выровнялся. Кроме того, отечественные производители работают и над улучшением качества розового вина.

Аналитики посчитали, что лучше всего розовые вина являются общемировым трендом, так как они универсальны в плане гастрономичности и очень популярны летом.

В конце июня основатель и президент одного из самых крупных импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group Максим Каширин заявил о росте цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков.

Ранее сообщалось, что российских виноделов захотели наделить преимуществом перед зарубежными.

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