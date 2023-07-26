Россия продолжит поставки пшеницы нуждающимся странам и без зерновой сделки

Россия после выхода из зерновой сделки будет и дальше поставлять продукцию нуждающимся странам. Об этом РИА Новости заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

«USDA в 2023-2024 сельхозгоду ожидает снижение экспортного потенциала Украины по пшенице на 37,5%, до 10,5 миллиона тонн, соответственно, эти 10 миллионов, которые, вполне вероятно, не смогут выйти на мировой рынок после завершения зерновой сделки, мы спокойно заместим — особенно на фоне нашего экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего», — отметила Тюрина.

Она добавила, что в прошедшем сезоне Россия уже поставляла зерно в те страны, куда осуществляла поставки Украина. Например, РФ увеличила поставки пшеницы в Бангладеш в 5,8 раз, а в Тунис – в 14 раз.

По ее словам, Россия уже поставляет зерно беднейшим странам, причем по более низким ценам, чем предлагает Европа. Так, в прошлом сезоне скидка была на уровне $10-15 за тонну.

25 июля политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что Литва преследует свои интересы, предлагая Украине использовать прибалтийские порты для экспорта зерна.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.