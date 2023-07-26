Экономисты опасаются роста мировых цен на зерно из-за прекращения зерновой сделки

Мировые цены на зерно могут повыситься на 10-15% в связи с прекращением зерновой сделки. Такой прогноз дал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас в беседе с телеканалом SkyNews.

«Мы все еще оцениваем, куда мы приземлимся, однако можно предположить, что где-то в пределах 10-15% роста цен на зерно — это разумная оценка», — цитирует издание главного экономиста МВФ.

До этого неправительственная организация Oxfam Italia сообщала, что зерновая сделка является полезной с целью сдерживания цен на продовольствие, но она — не панацея в борьбе с голодом в мире. Эксперт организации Ханна Сааринен отмечала, что только 3% вывезенного из украинских портов зерна попали в бедные страны.

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. В ООН подтвердили, что зерновая сделка и прекращена и выразили сожаление по этому поводу.

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.