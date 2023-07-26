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В США заявили, что любовь страны к введению санкций может стать ее погибелью

FP: любовь США к санкциям станет для нее крахом из-за противоположного результата ограничений

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«Газета.Ru»

Желание США вводить новые санкции может обернуться для нее грандиозным крахом, так как зачастую эти ограничения подрывают интересы страны. Кроме того, сами санкции тоже не работают, так как их принятие приводит к противоположному результату. Об этом пишет Foreign Policy (FP).

За последние два десятилетия санкции превратились в основной инструмент внешней политики западных правительств во главе с США. При этом, чем больше Штаты вводят ограничений, тем больше правительства стран, против которых ввели ограничения, стараются изменить действующую глобальную финансовую систему.

По данным издания, правительства, находящиеся под американскими санкциями, используют лазейки в санкционном режиме Соединенных Штатов, чтобы свести на нет все отрицательные последствия данных мер. Зачастую используются всевозможные механизмы, чтобы снизить зависимость от доллара и финансовой системы Запада.

Авторы статьи посчитали, что американские политики, скорее всего, и дальше продолжат вводить всевозможные санкции, так как они являются простым и неопасным методом воздействия на другие государства. Однако для того, чтобы они работали, необходимо создать механизмы их контроля. В противном же случае, все водимые ограничения не только не будут работать, но и в дальнейшем сильнее подорвут интересы США.

22 июля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что санкционные меры, введенные российскими властями против американских чиновников, не станут препятствием для контактов между Вашингтоном и Москвой.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что санкции против России могут обернуться катастрофой для всего мира.

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