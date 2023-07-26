Россияне с 2022 года открыли в Грузии в три раза больше компаний, чем за последние 27 лет

Грузинская компания «Международная прозрачность – Грузия» сообщила, что граждане России с марта 2022 года зарегистрировали в стране более 21 тысячи компаний, что в три раза больше, чем за последние 27 лет, передает РИА Новости.

«После начала (конфликта) на Украине граждане России основали в Грузии 21 тысячу 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет», — говорится в сообщении.

С января 1995 года по февраль 2022 года всего россиянами было основано в Грузии 7 788 фирм, отметили в компании.

При этом там не уточнили, имеют ли двойное гражданство эти граждане России.

Ранее сообщалось, что граждане России с марта по июнь 2022 года зарегистрировали в Грузии около 6400 фирм.

Как сообщал RT, США выделят средства на «подготовку» учителей в Грузии.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.