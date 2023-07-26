Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне с 2022 года открыли в Грузии в три раза больше компаний, чем за последние 27 лет

В Грузии заявили, что россияне основали в стране более 21,3 тыс. компаний с марта 2022 года

close
100%
Depositphotos

Грузинская компания «Международная прозрачность – Грузия» сообщила, что граждане России с марта 2022 года зарегистрировали в стране более 21 тысячи компаний, что в три раза больше, чем за последние 27 лет, передает РИА Новости.

«После начала (конфликта) на Украине граждане России основали в Грузии 21 тысячу 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет», — говорится в сообщении.

С января 1995 года по февраль 2022 года всего россиянами было основано в Грузии 7 788 фирм, отметили в компании.

При этом там не уточнили, имеют ли двойное гражданство эти граждане России.

Ранее сообщалось, что граждане России с марта по июнь 2022 года зарегистрировали в Грузии около 6400 фирм.

Как сообщал RT, США выделят средства на «подготовку» учителей в Грузии.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях