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Российский посол заявил, что РФ может начать добычу урана в Танзании в ближайшие месяцы

Посол РФ: «Росатом» может запустить пилотную добычу урана в Танзании в ближайшие месяцы

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Dmitry Lovetsky/AP

Российский посол в Танзании Андрей Аветисян заявил во время конференции дискуссионного клуба «Валдай», что компания «Росатом» может запустить пилотную добычу урана в стране в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, этот завод и пилотное производство близятся к запуску. Думаю, в ближайшие месяцы «Росатом» выполнит то, о чем он говорил», — указал Аветисян.

В ноябре 2022 года заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на полях форума «Атомэкспо» заявил, что госкорпорация с начала года заключила 12 новых урановых контрактов с семью странами. Тогда он отметил, что добыча урана на месторождении в Танзании начнется в ближайшие несколько лет. По его словам, в стране находится многообещающее месторождение.

19 июля 2023 года стало известно, что российская госкорпорация «Росатом» планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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