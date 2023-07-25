Венгрия предложила субсидировать часть расходов по перевозке украинского зерна

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предложил ЕС частично субсидировать расходы по наземной перевозке украинского зерна в порты Европы для транспортировки в азиатские и африканские страны, передает ТАСС.

«Проблема заключается в том, что стоимость наземного транспорта очень высока. Эффективным решением этой проблемы была бы постепенная финансовая поддержка ЕС транспортных расходов с учетом расстояний», — написал Надь, отметив, что такая мера позволит перевозить зерно с Украины по суше в порты Европы и затем туда, где оно «действительно необходимо».

В Белом доме заявляли, что считают необходимым восстановить зерновую сделку. Как писали «Известия», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов призвала восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.