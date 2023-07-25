Покупка продуктов питания все больше бьет по карманам жителей Польши. Кроме того, на фоне роста цен, производители продуктов занялись скимпфляцией – заменой дорогих и качественных ингредиентов значительно более дешевыми аналогами. Об этом пишет INN Poland.

Если к росту цен и уменьшению упаковок жители Польши уже привыкли, то скимпфляция стала новым явлением. При этом производители занимаются заменой ингредиентов осознанно, а цены на товары остаются на прежнем уровне. Например, некоторые производители более чем в два раза сократили количество оливкового масла в бутербродных пастах и соусах, не сообщая об изменении рецептуры. Другие уменьшили размер салфеток и полотенец.

Эксперты рынка заметили, что люди могут неосознанно приобретать больше средств за меньший объем. И, хотя покупатели могут отказаться от приобретения продукта, если заметят изменения, многие же попросту не обратят на это внимание. Например, все чаще на полках магазинов можно встретить упаковку молока объемом 0,9 литра. Несмотря на то, что она стала меньше стандартного литрового объема, стоимость товара не поменялась.

Специалисты посчитали, что польские производители также осознанно занимаются даунсайзингом, занижая граммовки популярных продуктов. На данный момент речь идет о нескольких сотнях позиций, которые сейчас весят на 10-30% меньше, чем несколько лет назад.

20 июня издание Do Rzeczy сообщило, что в Польше обвинили Россию в росте инфляции в стране. При этом польское правительство не видит очевидных проблем в экономике и политике государства и просто перекладывает всю вину на российскую сторону.

Ранее Украину обвинили в уничтожении сельского хозяйства в Польше.