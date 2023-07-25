Доходы Саудовской Аравии начали падать

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти в другие страны резко обвалились на треть за год. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на Главное управление статистики королевства.

Согласно последним данным, поставки за границу нефти, включая продукты ее переработки, в мае 2023 года упали до $19,2 млрд — самого низкого уровня с сентября 2021 года. При этом доля продаж нефти в общем объеме экспорта снизилась до 74%. Хотя годом ранее этот показатель составлял 81%.

По данным агентства, по итогам 2022 года страна получила неожиданно высокую прибыль на фоне роста цен и объема добычи. Однако уже в этом году пришлось добровольно уменьшить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

11 июля сообщалось, что доходы 13 стран ОПЕК по итогам 2022 года выросли на 54%, до $873,57 млрд. Отмечается, что поставки выросли почти на 9%. При этом Саудовская Аравия, которая является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, увеличила выручку в 1,6 раза, до $326,3 миллиарда.

Ранее саудовский министр заявил, что Эр-Рияд хотел быть «хозяином нефтяного сектора» в 2020 году.