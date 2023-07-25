БРИКС может нанести удар экономике США при добавлении новых стран – участниц союза

Расширение блока БРИКС может отрицательно повлиять на экономическое развитие стран Запада, в частности на США и курс доллара. Об этом пишет Noonpost.

Очередной саммит БРИКС будет проходить с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР. Более 20 государств официально подали заявки на вступление в объединение. При этом расширение блока может серьезно ударить по Соединенным Штатам и другим западным странам, ВВП которых упадет до уровня блока. Более того, число государств, желающих присоединиться к этой международной организации, продолжает расти.

По данным издания, БРИКС собирается стать реальным конкурентом «большой семерки». При этом у организации есть все необходимые инструменты для этого. Кроме того, лидеры блока создали резерв на случай непредвиденных обстоятельств (CRA) в размере $100 млрд, чтобы защититься от глобального давления в плане ликвидности.

Авторы статьи посчитали, что если страны БРИКС создадут новую валюту и платежную систему, то господство западных стран, в частности США, будет подорвано. Однополярный западный мир может разрушиться, а доллар больше не будет основной резервной валютой. Кроме того, Китай и Россия имеют право вето в Совете Безопасности ООН, что добавляет политической силы БРИКС, так как никакая резолюция не может быть принята без их одобрения.

28 июня Al Ittihad писал, что глобальная финансовая система, заточенная на однополярности, может измениться благодаря расширению группы БРИКС.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС перешли на путь дедолларизации.