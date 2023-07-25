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Российские банки в первом полугодии получили рекордную сумму прибыли

ЦБ: чистая прибыль российских банков составила рекордные 1,7 трлн рублей в I полугодии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские банки в первом полугодии заработали рекордные 1,7 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Чистая прибыль сектора в июне составила 314 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении - 29,8%), что на 15% выше результата мая (273 млрд рублей). Всего за первое полугодие 2023 года сектор уже заработал 1,7 трлн рублей», — отметил регулятор.

По данным ЦБ, практически половина доходов по итогам июня составила прибыль от валютной переоценки на фоне ослабления рубля. Кроме того, свой вклад в прибыль внесли доходы от ценных бумаг (30 млрд рублей) и дивиденды, полученные от дочерних компаний (почти 33 млрд рублей).

В сообщении добавили, что число прибыльных банков в июне подросло до 245. В мае же этот показатель был на уровне 237. По итогам первого полугодия 2023 года число прибыльных банков составило 71% от общего объема.

В начале мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) писала, что убыток Озон-банка по итогам 2022 года составил 196,3 млн руб., Вайлдберриз-банка — 8,9 млн руб.

Ранее в «Яков и партнеры» предупредили об исчезновении до 80% малых и средних банков.

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