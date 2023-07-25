Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США оценили вероятность наступления рецессии в стране

NABE: вероятность наступления рецессии в США в ближайший год составляет 50%

close
100%
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 50%, о чем сообщили три четверти опрошенных экспертов. Соответствующие результаты исследования опубликовала Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE).

«Большинство экспертов с большей уверенностью смотрят в будущее экономики, чем в прошлом году, видя, что вероятность рецессии снижается», — отметил руководитель исследований условий ведения бизнеса NABE Карлос Эррера.

При этом ранее главный экономист ВЭБ Андрей Клепач заявлял, что в США, вполне вероятно, рецессия может начаться в конце этого года или в начале 2024-го. По словам эксперта, она будет влиять лишь на средние кредитные организации и страховщиков.

24 июня глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg TV о снижении риска рецессии в стране. Вместе с тем министр указала, что все это не значит, что риск отсутствует. В связи с этим она обратила внимание на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Ранее сообщалась вероятность рецессии в США в ближайший год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях