В США оценили вероятность наступления рецессии в стране

Вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 50%, о чем сообщили три четверти опрошенных экспертов. Соответствующие результаты исследования опубликовала Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE).

«Большинство экспертов с большей уверенностью смотрят в будущее экономики, чем в прошлом году, видя, что вероятность рецессии снижается», — отметил руководитель исследований условий ведения бизнеса NABE Карлос Эррера.

При этом ранее главный экономист ВЭБ Андрей Клепач заявлял, что в США, вполне вероятно, рецессия может начаться в конце этого года или в начале 2024-го. По словам эксперта, она будет влиять лишь на средние кредитные организации и страховщиков.

24 июня глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg TV о снижении риска рецессии в стране. Вместе с тем министр указала, что все это не значит, что риск отсутствует. В связи с этим она обратила внимание на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Ранее сообщалась вероятность рецессии в США в ближайший год.