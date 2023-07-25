Крупный швейцарский банк отказался обслуживать россиян

Один из крупнейших швейцарских банков, Julius Baer, собирается закрыть счета россиян до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале консалтинговой компании Main Partner Trust.

Julius Baer начал отправлять клиентам, которые постоянно проживают в России, уведомления о предстоящем закрытии счетов. Организация предупредила, что прекращает все деловые отношения с ними, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам.

В сообщении отметили, что соглашения и договоры будут прекращены уже к 30 сентября, после чего банк будет оказывать лишь часть услуг по обслуживанию счетов. Кроме того, кредитная организация попросила своих клиентов прислать реквизиты других счетов, куда перевести средства.

17 июня РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что турецкий банк Deniz начал списывать со счетов клиентов – граждан РФ суммы до $60 и закрывать их счета в валюте. В основном мера касалась тех, у кого на счету к моменту списания было менее 2 тыс. лир (около $85).

Ранее швейцарские банки пригрозили закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в РФ.