«Оренбургнефть» ввела в разработку Биктовское нефтяное месторождение

Компания «Оренбургнефть» (актив «Роснефти») ввела в разработку Биктовское нефтяное месторождение с суммарными начальными извлекаемыми запасами более 2 млн тонн нефти и 64 млн м3 газа, сообщает пресс-служба компании.

Месторождение открыто в результате поисково-оценочного бурения. Скважины были заложены на основе сейсмических карт, полученных по результатам переинтерпретации сейсмических 3Д-материалов. Применение новых методик обработки сейсмических данных в геологоразведке позволило получить промышленные притоки нефти каменноугольных и девонских отложений.

Планы освоения Биктовского месторождения включают строительство установки для для замера массы сырой нефти и около 19 км трубопроводов для транспортировки нефти до действующих объектов соседнего Тананыкского месторождения.

Для обеспечения энергоснабжения месторождения ведется строительство 10 км новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Использование инфраструктуры действующего месторождения дает синергетический эффект и сокращает сроки освоения.

«Наши специалисты ежегодно строят более 30 гидродинамических моделей месторождений в корпоративной программе РН-КИМ, которая отражает важнейшие процессы, происходящие в пласте. Такое моделирование помогает аназилировать процессы добычи нефти и газа и подбирать верные геолого-технические мероприятия. Мы также планируем проведение тех или иных геолого-тех. мероприятий в программе МРМ (Мониторинг разработки месторождений), а оптимальные технологические режимы скважин рассчитываем в программе «Мехфонд», обе эти программы созданы в «Роснефти», — рассказал заместитель начальника управления по геологоразведочным работам управления ГРР, ресурсной базы и лицензирования Сергей Новиков.

Ранее сообщалось, что «Оренбургнефть» сэкономила на потреблении электроэнергии более 1,3 млрд рублей.