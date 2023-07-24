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Егорьевск, Хотьково и Кашира стали победителями конкурса благоустройства городов

Подмосковные города получат 270 млн рублей на реализацию проектов по благоустройству

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Кашира, Егорьевск и Хотьково стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги конкурса подвели 24 июля во Владивостоке, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с 2018 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина начали проводить конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, уже 40 объектов из Московской области были удостоены внимания жюри.

Общая сумма выделенных грантов — свыше 3 млрд рублей.

«Благоустроенные набережные, центральные улицы исторических городов стали визитной карточкой многих подмосковных территорий. Мы вкладываем много сил в эту работу и очень ценим поддержку, которую оказывают президент и правительство», — сказал глава региона.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, помимо Егорьевска, Хотьково и Каширы, еще две территории региона — в Истре и Дубне — были отмечены благодарственными письмами за качественную проработку.

«В настоящее время в Подмосковье реализованы уже 23 объекта, побеждавшие ранее в конкурсе. Изменения почувствовали более 2,5 млн человек. В ближайшее время мы открываем еще 4 пространства: в эти выходные в Пущине, в середине августа – в Кашире и Серпухове, а к 1 сентября – в Верее», — добавил Хайкин.

Отмечается, в конкурсе в категории «Малые города» с населением от 50 до 100 тыс. человек победу одержал сквер «60 лет Победы» и пешеходная зона вдоль проспекта Ленина в Егорьевске. На реализацию проекта выделен грант — 100 млн. рублей. Планируется увеличить функциональные и добавить событийную, молодежно-спортивную, детские зоны.

В Хотьково жюри оценило проект благоустройства Центральной площади. Грант составил 90 млн. рублей. Предусмотрены реконструкция памятника В.И. Ленину с созданием новой зоны для отдыха, введение архитектурных элементов, отражающих аутентичность города. Площадь станет местом для новых культурных мероприятий и репрезентации достижений города в разных областях.

Кашира победила в номинации «Историческое поселение». Проектом предусмотрено обустройство центральной улицы Советская в исторической части города и общественных территорий. Здесь предлагается реализовать концепцию «музея под открытым небом», который отразит яркие моменты многовековой истории Каширы, ее легенды и образы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья проверил ход благоустройства парка «Взлет» в Домодедово.

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