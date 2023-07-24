В Минтрансе России оценили рост стоимости авиабилетов в стране

Стоимость авиабилетов в России растет в пределах инфляции. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, передает ТАСС.

Как отметил замминистра, существуют две методики мониторинга цен — «это что называет назад, когда по факту, и вперед». Вперед Минтранс видит «некое удорожание», однако практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляции, подчеркнул он.

«По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи. Я повторю, по факту у нас снижение цены», — сказал Чалик, отвечая на вопрос о прогнозе роста стоимости авиабилетов.

Ранее общероссийское объединение пассажиров заявило, что рост цен на авиабилеты в России по итогам 2023 года может составить 30%.

19 июля глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания у президента России Владимира Путина заявлял, что российским авиакомпаниям удается сдерживать рост цен на авиабилеты, несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.