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Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых

Сбер повысил ставки по рублевым вкладам

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Depositphotos

Максимальная ставка по рублевым вкладам Сбера достигла 10% годовых — она доступна клиентам, которые открывают вклад «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов, сообщает пресс-служба банка.

Также по СберВкладу и СберВкладу Прайм появились новые диапазоны — от 500 тыс. и от 1 млн рублей — с повышенными ставками. Для владельцев пакета Премьер и СберБанк Первый вместе с максимальной ставкой повышена доходность по СберВкладу Премьер, СберВкладу Лидер, СберВкладу Прайм Премьер и СберВкладу Прайм Лидер на сроке год и меньше.

«Сбер оперативно отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ. Мы приветствуем желание наших клиентов сберегать, обеспечиваем для этого выгодные условия и создаем простой и удобный клиентский путь, ведь сегодня вклад в Сбере можно открыть дистанционно в приложении СберБанк Онлайн всего за несколько секунд», — заявил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Кроме того, в линейке депозитов «Управляй» выросла доходность по премиальным продуктам «Управляй Премьер» и «Лидер Управляй +», которая достигла 4,97% и 5,17% годовых соответственно.

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