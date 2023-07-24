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В Госдуме назвали одно из последствий внедрения цифрового рубля в России

Депутат Демин заявил, что внедрение цифрового рубля осложнит ведение бизнеса в регионах РФ

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Depositphotos

Внедрение цифрового рубля — новой формы денег — может усложнить ведение бизнеса в ряде удаленных регионов России, заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что речь идет о местах, где качество необходимой инфраструктуры для внедрения новой формы денег пока недостаточно.

«Если в центральных регионах точно есть перспектива для развития, то, например, в удаленных регионах, где есть проблемы со связью, где не всегда есть возможность тот же терминал использовать, тут больше вопросов. С одной стороны, цифровой рубль снимет транзакционные издержки при оплате, а с другой стороны, он приведет к тому, что они [предприниматели] будут обязаны пересмотреть структуру своего бизнеса и полностью ее оцифровать», — пояснил депутат.

Но, по его словам, внедрение цифровых рублей может снять вопросы с точки зрения комиссий за операции, эквайринга (услуга оплаты картами).

Цифровой рубль будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег. Закон о нем Госдума приняла 11 июля. Позже его одобрили сенаторы. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что массовое внедрение цифровых рублей в России возможно с 2025 года.

Ранее Аксаков допустил, что цифровой рубль создаст конкуренцию Сберу.

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