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Ozon примет на работу осужденных

Ozon до конца года примет на работу свыше 500 осужденных

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российский маркетплейс Ozon планирует принять на работу более чем 500 осужденных с мягким режимом наказания до конца текущего года в рамках социального проекта «Ozon без осуждения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — заявили в Ozon.

Участие в проекте примут логистические объекты Ozon в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области, принимать на работу будут тех, кто осужден впервые и живет в исправительных центрах и колониях-поселениях. Как заявили в компании, такие сотрудники будут собирать заказы и обрабатывать возвраты, при этом количество осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада.

«Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов», — подчеркнули в компании.

До этого стало известно, что Ozon нарастил оборот от продаж в 2022 году на 86%, до 832 млрд рублей.

https://www.forbes.ru/biznes/492940-byvsie-zeki-nikomu-ne-nuzny-zacem-ozon-nanimaet-na-rabotu-ludej-s-sudimost-u

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