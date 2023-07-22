Акции очередного застройщика в Китае упали на фоне кризиса в секторе жилья

Кризис в секторе недвижимости Китая привел к тому, что очередной крупный застройщик страны, компания Country Garden, зафиксировал убытки из-за падения своих акций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новость о том, что фирма, у которой есть тысячи проектов почти в 300 китайских городах, перешла на рефинансирование части кредитной линии 2019 года, привела к падению ее акций более чем на 5%, что стало рекордным показателем с конца прошлого года.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рефинансирование не избавит застройщика от проблем. В целом, сложившаяся ситуация является наглядным примером проблемы подхода правительства страны к кризису в секторе недвижимости. Кроме того, если продажи не будут увеличиваться, то держатели акций будут беспокоиться о возможности погашения для таких застройщиков, как Country Garden, которые широко распространены в небольших городах. И, если компания объявит дефолт, то это послужит плохим сигналом для рынка, что власти не собираются заботиться о банкротстве компаний и не будут их спасать.

Аналитики посчитали, что еще более тяжелая ситуация для компании наступит до конца года, так как ей необходимо выплатить по облигациям около $12,8 млрд. При этом долги организации уже превысили $40 млрд. Однако некоторые специалисты добавили, что рефинансирование кредита стало для Country Garden небольшим, но положительным моментом в кредитоспособности, так как основную часть непогашенной суммы перенесли на 30 месяцев вместо немедленного погашения.

18 июля агентство Bloomberg сообщило, что крупнейший застройщик Китая, девелоперская компания Evergrande, отчитался об убытках в $81 млрд, которые образовались за последние два года. Кроме того, из-за финансовых проблем девелопер находится на грани ликвидации.

Ранее сообщалось, что города в Китае погрязли в долгах, но продолжают тратить деньги.