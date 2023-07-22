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В США зафиксировали массовый отток депозитов из банков

The Daily Hodl: американские банки зафиксировали отток депозитов на $78 млрд за неделю

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Depositphotos

Американские банки зафиксировали увеличение оттока депозита своих клиентов. За неделю, с 5 по 12 июля, со счетов кредитных учреждений забрали $78 млрд. Об этом сообщает издание The Daily Hodl, ссылаясь на информацию Системы экономических данных Федеральной резервной системы (FRED).

Отмечается, что отток депозитов последовал за двухнедельным периодом относительной стабильности, поскольку крупные банки инвестируют значительные суммы наличных сторонним посредникам для привлечения новых депозитов.

Участники рынка указали на то, что банковский сектор должен следовать требованиям по росту ставок, пытаясь избежать дальнейшего оттока депозитов. При этом для банков наступает определенный период успокоения после общеотраслевого роста прибыли по итогам второго квартала 2023 года.

В середине июня глава направления банковского надзора Европейского Центробанка Андре Энри заявил, что руководство регулятора не только поддерживает уход банков еврозоны с российского рынка, но и оказывает на них соответствующее давление. Главная причина подобного поведения валютного регулятора заключается в том, что продолжение работы европейских кредитных организаций на внутреннем рынке РФ сопряжено с «огромным репутационным риском» в связи с действующими международными санкциями в отношении Москвы.

Ранее сообщалось, что США не имеют четких гарантий для экономики из-за роста потолка госдолга.

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