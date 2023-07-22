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Россияне начали внимательнее следить за своими расходами

«Выберу.ру»: более трети россиян стали внимательнее следить за своими расходами из-за инфляции

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Более трети россиян (39%) заявили, что теперь вынуждены более внимательно следить за своими расходами из-за роста цен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования сервиса «Выберу.ру».

В исследовании говорится, что 39% респондентов ощущают инфляцию и теперь внимательнее планируют повседневные расходы. При этом чуть больше половины (53%) участников опроса указали на то, что рост цен есть, но он не так критичен.

Аналитики сервиса добавили, что 8% россиян почти никак не ощутили инфляцию.

28 июня ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Platforma сообщил, что по итогам первого квартала суммарные затраты россиян на электронику и бытовую технику упали почти вдвое. За январь — март этот показатель сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ранее россиянам назвали эффективные способы сэкономить на привычных вещах.

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