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Мэр Москвы рассказал, что в Москве выросло производство беспилотников

Собянин: производство беспилотников в Москве возросло в четыре раза

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Depositphotos

Производство беспилотников в Москве выросло более чем в четыре раза, при этом развитием отрасли продолжается. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В развитии производства беспилотников главная задача - создать необходимый уровень технологического суверенитета. Москва для этого многое делает. Производство БПЛА в столице выросло больше, чем в четыре раза», — отметил Собянин.

По его словам, Москва участвовала в разработке и утверждении Стратегии развития беспилотной авиации. Поэтому в будущем, в рамках этой стратегии, будут построены научно-практические центры по всей России.

Он добавил, что еще в июне и июле были подписаны соглашения с 11 регионами, которые подразумевают развитие беспилотных систем. Например, будут проводиться летные испытания.

19 июня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что производители беспилотников из Китая задумались о сборке дронов на территории России. По информации источников, потенциальными инвесторами могут выступить такие некрупные фирмы, как ZeroZero, Fimi и AEE.

Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по развитию рынка беспилотников в РФ.

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