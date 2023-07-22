Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл компанию в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии 19 июля была зарегистрирована компания ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с УНП (номером налогоплательщика) 791314882.

Компания зарегистрирована в деревне Цель в Осиповичском районе Белоруссии, где, по данным Интерфакс, находится полевой лагерь передислоцировавшихся в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер».

Основным видом деятельности ООО названо управление недвижимым имуществом.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Песков опроверг слухи насчет генерала Суровикина.