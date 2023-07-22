В России заявили об увеличении доли отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли

Доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли по итогам 2023 года может достичь отметки в 65%. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время заседания координационного совета по промышленности, которое состоялось в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — Югру.

«Мы приняли решение сформировать на площадке правительства координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. В его рамках будут собираться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей и заказчиков оборудования», — отметил Мантуров.

По его словам, с 2014 года российские предприятия создали 140 видов импортозамещающей продукции. С тех пор для отечественного оборудования возросла с 43% до 62%.

Он добавил, что в вопросах импортозамещения будут активнее вовлекаться регионы страны. Кроме того, можно перейти на стандарты Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) всем компаниям из России. Благодаря этому организации смогут эффективнее работать с производителями, а доступ к тендерам упростится.

В августе прошлого года министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что субсидии на разработку СПГ-оборудования в России позволят создать первые опытные образцы уже до 2030 года.

Ранее сообщалось, что российские предприятия оказались зависимы от зарубежного оборудования.