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Названа предварительная причина смерти главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова в 40 лет

Возможной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова названа остановка сердца

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Евгений Биятов/РИА Новости

Предварительной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова названа остановка сердца. Такие данные опубликованы в Telegram-канале компании.

У бизнесмена остались жена и двое детей.

Первая компания в IT-секторе была основана бизнесменом в 2005 году. «ИКС Холдинг» был создан Черепенниковым в 2018 году и объединил три группы его компаний: группу «Цитадель», работающую в сфере информационной безопасности и производства СОРМ (систем технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий), группу «Форпост», со специализацией на решении вопросов, связанных с системной интеграцией и цифровой трансформацией крупных предприятий, а также инвестиционную группу «Криптонит».

Черепенников был единоличным акционером холдинга — он выкупил его у USM Алишера Усманова в 2022 году.

С 2020 года предприниматель входил в совет директоров Мегафона.

Ранее сообщалось, что бизнесмен скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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