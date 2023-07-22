Названа возможная причина ослабления курса рубля в июне-июле

Причина резкого ослабления курса рубля заключается в том, что произошло бегство капитала из страны. Об этом НСН заявил финансовый аналитик Владимир Левченко.

«Причиной девальвации является бегство капитала, поэтому деньги не оседают в стране даже при локальном увеличении прибыли от экспорта», — отметил Левченко.

По его словам, любые разговоры о том, что ослабление рубля как-то помогает бюджету, в текущей реальности не имеют никакого смысла. Подтверждением этому является то, что бюджет локально хоть и выигрывает от девальвации, но в целом находится в проигрышной ситуации, как и экспортеры.

Он добавил, что из-за бегства капитала все получаемые от поставок деньги попросту уходят. То есть реальные деньги утекают из страны, а из-за этого страдает экономика.

21 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главным фактором ослабления рубля в июне-июле одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономике. Она уточнила, что, как правило, ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока такую тенденцию не зафиксировали.

Ранее россиянам рассказали, когда курс доллара может достичь 120 рублей.