Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина повысит на 23,5% тариф на транзит нефти по «Дружбе»

Украина с 1 августа повысит на 23,5% тариф на транзит нефти по «Дружбе»

close
100%
Wikimedia Commons

Украина на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российской «Транснефти».

Тариф по украинскому участку трубопровода, следующего в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €4 — до €21 за одну тонну сырья.

Отмечается, что Украина за этот и прошлый год трижды повышала тариф на транспортировку нефти.

Первое повышение произошло 1 апреля прошлого года, тогда Киев поднял стоимость транзита на треть. С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода был повышен еще на 18,3%.

В июне стало известно, что в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз запретил импорт нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Польши и Германии. При этом импорт нефти из Казахстана по этой ветке продолжится.

В Федеральном Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что 11-й пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее стало известно, что Евросоюз перестанет впускать подозреваемые в перевозке российской нефти танкеры.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях