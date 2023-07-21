Украина повысит на 23,5% тариф на транзит нефти по «Дружбе»

Украина на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российской «Транснефти».

Тариф по украинскому участку трубопровода, следующего в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €4 — до €21 за одну тонну сырья.

Отмечается, что Украина за этот и прошлый год трижды повышала тариф на транспортировку нефти.

Первое повышение произошло 1 апреля прошлого года, тогда Киев поднял стоимость транзита на треть. С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода был повышен еще на 18,3%.

В июне стало известно, что в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз запретил импорт нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Польши и Германии. При этом импорт нефти из Казахстана по этой ветке продолжится.

В Федеральном Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что 11-й пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее стало известно, что Евросоюз перестанет впускать подозреваемые в перевозке российской нефти танкеры.