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Курсу юаня предрекли резкий спад по отношению к доллару

Societe Generale: курс юаня может обвалиться до минимума к доллару за последние 16 лет

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Depositphotos

По итогам 2023 года курс юаня может ослабнуть до 16-летнего минимума по отношению к доллару. Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на прогноз аналитиков французского финансового конгломерата Societe Generale.

По данным аналитиков, в 2022 году спад курса юаня составил около 8% по отношению к доллару, а с начала этого составил около 4%, примерно до 7,17 юаня. Получается, что за последние несколько лет снижение курса китайской валюты составило более 15%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что одной из главных причин ослабления китайской валюты стало снижение доверия со стороны инвесторов к экономике Китая. Так, в последнее время страна столкнулась с большим количеством проблем. Речь идет о долгах строительных компаний, замедлении темпов экономического роста, огромном уровне безработицы у молодежи и росте госдолга.

Аналитики посчитали, что основным тормозом китайской экономики стал сектор недвижимости. В совокупности с ослаблением национальной валюты экономические проблемы могут только усугубиться. То есть импорт будет дорожать, а профицит торгового баланса — резко сокращаться.

20 июля Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией сообщил, что крупнейшие государственные банки Китая стали продавать доллары США для покупки юаней на оффшорном спотовом рынке (с немедленной передачей покупателю) в начале азиатских торгов.

Ранее сообщалось, что юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники в России.

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